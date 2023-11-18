الاحتلال الإسرائيلي يطلب إخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

أمرت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بإخلاء مستشفى الشفاء “في الساعة القادمة”.وقال صحفيون إن الاتصال جاء بمدير المستشفى محمد أبو سلمية ليوجهوه بالتأكد من "إجلاء المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، والتحرك سيرا على الأقدام نحو الواجهة البحرية".يأتي ذلك، فيما حذر وزير الخارجية الأردني من أن الأردن ستفعل "كل ما يلزم لوقف" تهجير الفلسطينيين.قال الوزير أيمن الصفدي في القمة الأمنية لحوار المنامة التي عقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين"لن نسمح بحدوث ذلك أبدًا، فبالإضافة إلى كونها جريمة حرب، فإن ذلك سيشكل تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه".لقد أيقظت الحرب الإسرائيلية من جديد مخاوف قديمة في الأردن، موطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. ويخشون أن تقوم إسرائيل بطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.استشهد ستة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم السبت، بحسب ما أفاد مصدر طبي ووسائل إعلام رسمية.أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي بطائرة بدون طيار استهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس.وأفيد عن وقوع أضرار جسيمة في المنطقة عقب الهجوم.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق إن سبعة ضحايا أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم وتوفي خمسة آخرون في وقت لاحق في المستشفى.وأضافت أن فلسطينيا آخر أصيب بجروح خطيرة وتوفي لاحقا خلال غارة عسكرية إسرائيلية في طوباس شمال الضفة الغربية.