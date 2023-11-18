غزة.. اشتباكات عنيفة غرب مخيم جباليا

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ولفتت وسائل الإعلام، الى أن كتائب القسام تتصدى لمحاولة تقدم لآليات الاحتلال في هذه الأثناء.



كما أفاد شهود عيان بـ"اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على دوار الصفطاوي شمال جباليا".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.