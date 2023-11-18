بالأرقام.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال المكتب، إن "عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع لأكثر من 12 ألفا و300، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.