اخراج الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن "طواقم إسعاف تابعة له تمكنت اليوم الأحد بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من إجلاء 31 من الخدج في مستشفى الشفاء في غزة".وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك، أنه "جرى نقل المبتسرين إلى جنوب قطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح".يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "120 جريحاً كانوا بقوا مع الأطفال الخدج داخل الصرح الطبي الكبير، قبل أن يتم إجلاء الصغار".وأكدت أنها على "اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم، من دون ذكر مزيد من التفاصيل".وكانت الصحة العالمية قدرت أن "ما يقارب 2300 شخص، ما زالوا عالقين في المجمع الطبي. وأعلنت بوقت متأخر مساء أمس السبت أنها قادت بعثة تقييم إلى المستشفى الذي أصبح منذ أيام محور العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر".كما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "فريق التقييم توجه إلى المجمع بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائه، لكنه لم يمضِ سوى ساعة واحدة داخل المستشفى بسبب الوضع الأمني. ووصفه بأنه "منطقة موت"، مؤكدا أن الوضع فيه "بائس".وخرج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، أمس السبت، سيرا على الأقدام، من هذا المجمع الطبي الواقع في غرب مدينة غزة والذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية. ونزحوا جنوبا باتجاه شارع صلاح الدين، فيما تناثرت نحو 15 جثة على الطريق، بعضها في مراحل متقدمة من التحلل، وفق ما أفادت فرانس برس.