"القسام" تعلن تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية

أعلن الناطق العسكري ياسم كتائب عز الدين القسام، الاثنين، عن تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرأً الى أن الاشتباكات لا تزال ضارية.

وقال أبو عبيدة في كلمة متلفزة، "دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند".

وأضاف أن "الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة"، معتبراً أن "العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا".

ولفت أبو عبيدة "مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح"، مضيفاً "نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وقد سمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم".