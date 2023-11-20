أول تعليق لحماس بشأن قرب التوصل لصفقة تبادل الأسرى

أكد قيادي في حركة حماس، الاثنين، انه ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إنه "ليس هناك أي تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى".



وأضاف "في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى يقوم نتنياهو بالمماطلة وتعطيل الاتفاق والاستمرار في الكذب على جميع الأطراف".

وكان البيت الأبيض كشف، اليوم الاثنين، عن قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.



وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا.



ولدى حماس حوالي 240 محتجز منذ السابع من تشرين الأول الذي شهد هجوماً واسعاً نفذته حركة "حماس" تجاه إسرائيل.