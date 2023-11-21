نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر استهداف الكوادر الصحفية جنوب لبنان

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الصحفيين العاملين في قناة الميادين الفضائية جنوب لبنان والتي راح ضحيتها مراسلة القناة فرح عمر والمصور الذي يرافقها ربيع المعماري صباح اليوم الثلاثاء".ودعت النقابة، بحسب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن الى "تحمل مسؤولياتها جراء الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق المدنيين الابرياء وكذلك في استهدافها المتعمد للصحفيين في محاولة لتكميم الافواه والتغطية على الجرائم البشعة والوحشية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وتحديه الصارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية ".وأشار البيان الى انه "وفي الوقت الذي تتقدم فيه نقابة الصحفيين العراقيين بخالص العزاء والمواساة لقناة الميادين وزملاء وعوائل الشهيدين فأنها تدعو كافة وسائل الاعلام حول العالم لفضح تلك الممارسات والجرائم العدوانية للقوات الاسرائيلية والعمل لإيقاف هذا السلوك الوحشي والبغيض".