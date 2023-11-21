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بايدن يعلن قرب إبرام اتفاق بشأن "الرهائن" في غزة

الساحة الفلسطينية

2023-11-21 | 12:47
بايدن يعلن قرب إبرام اتفاق بشأن &quot;الرهائن&quot; في غزة
المصدر:
روسيا اليوم
1,073 مشاهدة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقا بشأن الإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة بات وشيكا جدا.

وقال بايدن من البيت الابيض: "نحن قريبون جدا" من الاتفاق، و"سنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء الرهائن إلى عائلاتهم قريبا جدا".

وذكر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الثلاثاء، أن هناك تقدما في شأن مسألة إعادة الرهائن المتواجدين لدى حركة "حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات حول الرهائن في "أقرب نقطة" من الوصول الى اتفاق منذ بدئها.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال فجر اليوم الثلاثاء، إن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".
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