بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا القصف في غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 14128 شهيداً بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة".وأفاد بأن "69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء"، وذكر في بيانه أن عدد المصابين تخطى حاجز الـ33 ألف جريح بينهم أكثر من 75% من الأطفال والنساء.وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز الـ6800 إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.وأضاف البيان أن "عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا".وبين أن "عدد المقرات الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة".