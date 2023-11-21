غزة.. قلق أوروبي من خطة لتجميع النازحين

اعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه من خطة لإنشاء منطقة لتجميع النازحين جنوبي قطاع غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "خطة إسرائيل لإنشاء منطقة آمنة جنوبي قطاع غزة، لتجميع النازحين من أجل تنفيذ عملية برية جنوبا لا تطمئننا".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.