مقتل قائد وحدة في لواء "جولاني" الإسرائيلي في غزة

وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".بذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.