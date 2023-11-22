بعد استهدافه.. البدء بإخلاء المستشفى "الإندونيسي" من الجرحى والطواقم الطبية

وقال الجبري، إن "وزارة الصحة أرسلت عدداً من سيارات الإسعاف من مستشفيات وسط وجنوب القطاع إلى شماله"، وذلك لمباشرة عمليات إخلاء الجرحى والطواقم الطبية من المستشفى الإندونيسي.وأشار إلى أن "الجهات المعنية في وزارة الصحة، قامت بالتواصل مع المؤسسات الدولية، والتنسيق لفرق الإسعاف بهدف توفير ممرات آمنة، خلال عمليات نقل وإخلاء جميع المتواجدين في المستشفى الإندونيسي".وأضاف الجبري: "سيتم نقل جميع المتواجدين في مستشفى الإندونيسي إلى مستشفيات جنوب القطاع وتحديداً مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي".وحذر من خطورة الوضع الصحي في عموم مدينة غزة، وخصوصا شمالها، بعد خروج جميع المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف الجرحى والمصابين.يأتي ذلك عقب الاستهداف المتواصل للمستشفى الإندونيسي ومحيطه من قبل الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية، خصوصا وأن المستشفى الوحيد العامل في شمال القطاع، بعد خروج مجمع الشفاء عن الخدمة.وتوصلت إسرائيل وحماس بوساطة دولية وإقليمية لهدنة إنسانية مدتها أربعة أيام، تقضي بوقف متبادل لإطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى ومحتجزين من كلا الجانبين، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم غد الخميس.