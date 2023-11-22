"يويفا" يغرم ناديا أوروبيا بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين

واعتبر يويفا في بيان، أن الأعلام التي بلغ عددها المئات اعتبرت "رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة".وتحدى الآلاف من مشجعي فريق سلتيك إدارة النادي، بعدما قاموا برفع علم فلسطين قبل المباراة التي أقيمت في 25 أكتوبر الماضي.وسمع المشجعون، الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام، وهم يغنون "لن تمشي وحدك أبدا" بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.كما رفع المؤيدون لافتتين كبيرتين في ملعب "سلتيك بارك" كتب عليهما "فلسطين حرة"، و"النصر للمقاومة".ويحتل سلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بعد أربع مباريات.كما تم تغريم النادي 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب قيام الجماهير بسد الممرات واستخدام الألعاب النارية.وتفرض إسرائيل حصارا على غزة ولم تتوقف عن قصفها منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.ومنذئذ، قُتل أكثر من 14 ألف شخص من سكان غزة، نحو 40 بالمئة منهم أطفال وفقا لمسؤولين من وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، وهي أرقام تعتمدها الأمم المتحدة.