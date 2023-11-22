52 فردا.. إبادة عائلة فلسطينية من "الجد الى الاحفاد" بيوم واحد

وأضاف المالكي على هامش مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن، إن "52 فردا من عائلة قدورة في جباليا قتلوا هذا الصباح فقط".وأوضح: "لدي قائمة الأسماء"، مؤكدا أن "العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد".