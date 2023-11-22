غارات إسرائيلية على غزة قبل ساعات من "الهدنة المؤقتة"

شن الطيران الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على قطاع غزة ما أدى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.







وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في غرب خانيونس ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.



وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.



من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية. وشنت الطائرات غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارات على حي الشجاعية شرق غزة.وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في غرب خانيونس ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وأكد مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.