غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الحرب بينهم أطفال

وقال المكتب في بيان، إن "عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية 14532 شهيدا بينهم نحو 6 آلاف طفل".وأضاف أن "أكثر من 60% من مباني القطاع تضررت بسبب القصف الإسرائيلي"، مؤكداً "ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205".وكشف المكتب أن "نحو 7 آلاف مفقود في القطاع بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة"، مطالباً بـ"تزويد جميع مستشفيات القطاع بالمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تشغيلها"، مشيراً الى "استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني".