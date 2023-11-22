البيت الأبيض بشأن غزة: سنواصل العمل لإطلاق باقي الرهائن

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أنه سيواصل العمل لإطلاق باقي سراح "الرهائن" في غزة.



وقال البيت الأبيض، إن "صفقة الرهائن شهادة على دبلوماسية الحكومة الأميركية وتصميمها على إعادة الأميركيين إلى الوطن".

وأضاف أن "الرئيس بايدن سيواصل العمل لتأمين إطلاق "الرهائن" المتبقين لدى حماس في غزة خلال الأسابيع المقبلة"، كاشفاً أن "الرئيس بايدن تحدث بانتظام مع قادة إسرائيل وقطر ومصر لإحراز تقدم في مفاوضات "الرهائن" وإبرام اتفاق".

ورحب البيت الأبيض بـ"الوقف المؤقت للقتال لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين وانتقالهم لأماكن آمنة".

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.



من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.



وأكد مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.