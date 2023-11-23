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20 أسيرة مقابل شريط مصور أبرزها.. إليك تاريخ صفقات تبادل الأسرى في فلسطين

الساحة الفلسطينية

2023-11-23 | 03:18
20 أسيرة مقابل شريط مصور أبرزها.. إليك تاريخ صفقات تبادل الأسرى في فلسطين
2,856 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أعاد إعلان التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة فجر أمس الأربعاء، تسليط الضوء على صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركات الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، في التوصل لهدنة تشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. ووفقاً للصفقة، تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت "حماس" من مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية في محيط غزة نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، سعياً لمبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت نحو 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتقول حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية إن ما لديها من أسرى كفيل بتبيض السجون الإسرائيلية من كافة الأسرى الفلسطينيين، وكانت معطيات "نادي الأسير الفلسطيني" أشارت إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 7 آلاف أسير، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.

وبحسب بيانات "نادي الأسير"، فإن إسرائيل اعتقلت 3000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، في الضفة الغربية وحدها.

ومنذ عام 2014، تتهم إسرائيل "حماس" باحتجاز 4 من جنودها الذين سعت الحركة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل باستخدامهم، غير أن المساعي تعثرت.

ومنذ قيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حاول الفلسطينيون والحكومات العربية تحرير أكبر عدد من الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وتمثل صفقات التبادل الوسيلة الأشهر والأكثر جدوى عبر محطات الصراع بين الجانبين. ونستعرض في هذا التقرير أبرز 10 صفقات لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، بين أعوام 1968 وحتى 2011.

أبرز 10 صفقات لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال
1- أول صفقة تبادل للأسرى يوليو 1968
 أول عملية تبادل للأسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بقيادة "يوسف الرضيع" و"ليلى خالد"، في تنفيذ أول عملية اختطاف لطائرة إسرائيلية تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية، بينما كانت متجهة من العاصمة الإيطالية روما إلى تل أبيب، حيث أجبروها على التوجه والهبوط في الجزائر، وعلى متنها أكثر من 100 راكب.

ولاحقاً، أطلقت "الجبهة" سراح الركاب مقابل إفراج إسرائيل عن 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العليا، بينهم أسرى اعتقلوا قبل عام 1967، وذلك بوساطة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

2- صفقة ليلى خالد عام 1969
 اختطفت مجموعة من "الجبهة الشعبية"، بقيادة "ليلى خالد" طائرة إسرائيلية أخرى؛ للإفراج عن أسرى فلسطينيين داخل سجون إسرائيل، حطَّت الطائرة في بريطانيا، لكن عملية الاختطاف فشلت، ولقي أحد منفذيها حتفه، واعتقلت السلطات البريطانية "ليلى خالد"، بعدها اختطفت "الجبهة" طائرة بريطانية، وأجرت صفقة تبادل أطلق بموجبها سراح "ليلى خالد".

3- صفقة 28 يناير 1971
 صفقة تبادل أسرى بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وإسرائيل، بوساطة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، أطلق بموجبها سراح الأسير "محمود بكر حجازي"، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز، الذي اختطفته "فتح" أواخر 1969.

4- صفقة "النورس" في 14 مارس 1979
 عملية تبادل باسم "النورس" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، أطلقت بموجبها "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، وهي أحد فصائل المنظمة، سراح الجندي الإسرائيلي، أبراهام عمرام، الذي كانت قد أسرته يوم 5 أبريل/نيسان 1978 في عملية الليطاني، مقابل إفراج إسرائيل عن 76 أسيراً من عدة فصائل فلسطينية، بينهم 12 فلسطينيّة.

5- صفقة الجاسوسة "أمينة المفتي" في فبراير 1980
 الحكومة الإسرائيلية تطلق إطلاق سراح الأسير الفلسطيني مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح المواطنة الأردنية من أصول شركسية "أمينة داود المفتي" أو آنيه موشيه بيراد، التي عملت لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، حيث كانت محتجزة لدى حركة "فتح"، وجرت عملية التبادل في قبرص، تحت إشراف "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

6- صفقة "معتقل أنصار" في 23 نوفمبر 1983
 عملية تبادل بين الحكومة الإسرائيلية و"فتح"، أطلقت إسرائيل بموجبها سراح جميع أسرى "معتقل أنصار" في الجنوب اللبناني، وهم 4700 أسير فلسطيني ولبناني، إضافة إلى 65 أسيراً من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين من قوات "الناحل" الخاصة كانوا قد أسروا في منطقة بحمدون جنوب لبنان يوم 4 سبتمبر/أيلول 1982.

7- صفقة "الجليل" في 20 مايو 1985
 إسرائيل تجري عملية تبادل مع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، سميت بعملية "الجليل"، أطلقت فيها سراح 1155 أسيراً فلسطينياً ولبنانياً من سجونها، مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين كانوا في قبضة "الجبهة".

8- صفقة الياسين عام 1997
 عملية تبادل بين الحكومة الأردنية وإسرائيل، أطلقت تل أبيب بموجبها سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومرافقين اثنين له، مقابل إطلاق سراح رجلي "الموساد"، اللذين اعتقلتهما أجهزة الأمن الأردنية في محاولة اغتيال فاشلة لرئيس المكتب السياسي لحماس في حينه، خالد مشعل.

9- صفقة "شريط شاليط" مطلع أكتوبر 2009
 إسرائيل تفرج عن 20 أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل الحصول على شريط مصور حديثاً مدته دقيقتان فقط يظهر فيه الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته فصائل مقاومة فلسطينية يوم 25 يونيو/حزيران 2006.

10- صفقة "وفاء الأحرار" في 11 أكتوبر 2011
إنجاز صفقة كبيرة لتبادل الأسرى، حيث أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي شاليط، في عملية سمّتها حماس "وفاء الأحرار"، وأطلقت عليها تل أبيب اسم "إغلاق الزمن".
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