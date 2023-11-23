إسرائيل تكشف عن صاروخ جديد في حربها على غزة.. ماذا تعرف عن "GIL"؟

تقول رافائيل، الشركة الإسرائيلية المصنعة لهذه الصواريخ، إن الصاروخ الجديد لديه قدرات الجيل الخامس 5G. إذ يمكن إطلاقه على أهداف من الأرض، ومن طائرات الهليكوبتر، أو السفن.

الصاروخ gil الجديد، الذي أدخله جيش الاحتلال في حربه على قطاع غزة، يزن 12.7 كيلوغرام، ويزعم جيش الاحتلال أنّ السلاح متعدد الأغراض؛ إذ يمكن استخدامه لمهاجمة مجموعة واسعة من الأهداف.عندما يتم إطلاقه من الأرض، يمكنه ضرب أهداف على مسافة 5.5 كم، وعندما يطلق من طائرة الهليكوبتر أو سفينة، فإنّ أقصى مدى له هو 10 كم.قبل ظهور الصاروخ الجديد، كانت صواريخ الـ Gil الأخرى التي يستعملها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي من الجيل الرابع 4G.ووفقاً لشركة رافائيل، فهذا الصاروخ من الجيل الخامس، نظراً لتركيب أنظمة متقدمة عليه، وكونه متصل بالإنترنت، مما يجعله أكثر فعالية في ظل ظروف المعارك المختلفة.ويمكن تركيب تشكيلين للرأس الحربي على الصواريخ الجديدة: رأس حربي مزدوج، والذي يوفر إضافة من أكثر من 30٪ في الاختراق، مقارنة مع الجيل السابق من صواريخ Gil، ورؤوس حربية متعددة الأغراض، حيث إن انصهارها وأثر الضرر الذي تسببه عند ضرب الهدف يمكن التحكم فيه.كما تم تجهيز صاروخ gil الجديدة برؤوس توجيه كهروبصرية مبتكرة، والتي تحتوي على جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء، ومستشعر اللون عالي الجودة.إضافةً إلى ذلك، فإنّ رؤوس التوجيه الجديدة تمنح لصواريخ Gil 2 القدرة على تتبع مجموعة متنوعة من الأهداف من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.هناك عدة أنواعٍ من صواريخ GIL التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، أبرز هذه الأنواع ما يلي:الوزن: 15 كلغ.المدى: 0.5 متر إلى 1.5 كلم.المنصة: طائرة من دون طيار.الوزن: 10 كلغ.المدى: يصل إلى 2 كلم.المنصة: تُطلق على الكتف.الوزن: 13 كلغ.المدى: يصل إلى 5.5 كلم.المنصة: البرية والجويةالوزن: 34 كجم.المدى: يصل إلى 11 كلم على الأرض، ويصل إلى 16 كلم في الجو.المنصة: البرية والجوية والبحرية.الوزن: 71 كلغ.المدى: يصل إلى 32 كلم.المنصة: البرية والجوية والبحرية.