قبل نحو 400 عام!.. كيف ذُكر اسم فلسطين في مسرحية لشكسبير؟

هذه د. رايلي وهي فتاة مهوسة بأدب شكسبير و ردت على إدعاءات قادة اسرائيل الحاليين بعدم وجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني بطريقتها.
بالنسبة لي، أول مرة اعرف انه #فلسطين كأرض وشعب من عمق تأثيرها الثقافي ذُكرت في أدب شكسبير قبل 4 قرون رغم أن شكسبير لم يزرها قط.. التفاصيل ملهمة وجميلة… pic.twitter.com/tL3oGkfv2m
— Mo Khaldi محمد الخالدي (@mospace9) November 19, 2023
هذه د. رايلي وهي فتاة مهوسة بأدب شكسبير و ردت على إدعاءات قادة اسرائيل الحاليين بعدم وجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني بطريقتها.
بالنسبة لي، أول مرة اعرف انه #فلسطين كأرض وشعب من عمق تأثيرها الثقافي ذُكرت في أدب شكسبير قبل 4 قرون رغم أن شكسبير لم يزرها قط.. التفاصيل ملهمة وجميلة… pic.twitter.com/tL3oGkfv2m
مسرحية "عطيل "التي كتبها شكسبير عام 1603 ذكر فيها اسم دولة فلسطين
وكتاب الملحمة عام 1518 وتقع في 1917 لاديب الإيطالي توركواتو تاسو يتناول الحملة الصليبية على المسلمين في فلسطين...
فكيف لكم أن تنكروا وجود دولة فلسطين وقد ذكرها ادباءكم في روايتهم وكتبهم
منذ اكثر من 400 سنة!؟ pic.twitter.com/Do4A6UW00m
— Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) November 21, 2023
مسرحية "عطيل "التي كتبها شكسبير عام 1603 ذكر فيها اسم دولة فلسطين
وكتاب الملحمة عام 1518 وتقع في 1917 لاديب الإيطالي توركواتو تاسو يتناول الحملة الصليبية على المسلمين في فلسطين...
فكيف لكم أن تنكروا وجود دولة فلسطين وقد ذكرها ادباءكم في روايتهم وكتبهم
منذ اكثر من 400 سنة!؟ pic.twitter.com/Do4A6UW00m