إسرائيل تمهل المستشفى الإندونيسي 4 ساعات لأخلاء المرضى والنازحين

وقال البرش في إفادة صحفية: "طالبت القوات الإسرائيلية بإخلاء المشفى الإندونيسي في غزة بشكل كامل خلال 4 ساعات، ولا يزال هناك نحو 200 جريح في المستشفى".وأشار البرش إلى أن "عدد سيارات الإسعاف المحدود يمنع إجلاء نحو 200 جريح ما زالوا موجودين في المشفى خلال هذا الوقت المحدود، لافتا إلى أن الطواقم الطبية تضطر لوضع أكثر من سبعة جرحى ومرضى في السيارة الواحدة".وأعلن ممثل وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة يوم الثلاثاء، بدء إجلاء الجرحى من المشفى الإندونيسي نحو جنوب القطاع.واستهدف الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين الماضي المشفى الإندونيسي في شمال مدينة غزة بالرصاص الحي وقذائف المدفعية في محيطه مما خلف قتلى وجرحى، حسب وسائل إعلام فلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس "وقف التنسيق بالكامل مع منظمة الصحة العالمية في مسألة إجلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية المتواجدين في مشفى الشفاء، حتى إشعار آخر".وتستمر الحرب على غزة لليوم الـ48 على التوالي، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.