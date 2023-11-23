عشرات الضحايا بقصف مدرسة تابعة للأنروا في غزة

وقالت القناة: "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 27 شخصا حتى اللحظة وإصابة 93 آخرين".

وقال منسق الطوارئ في قسم الاسعافات الاولية بمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا: "عشرات الشهداء والاصابات توصلنا كل لحظة حول مخيم جباليا ولا يوجد خدمات طبية كفاية لسد احتياجات الاصابات الخطرة نحن لي كارثة كبرى".وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى "وصول قرابة 60 شهيدا إلى مستشفى اليمن السعيد من مجمل الاستهدافات الأخيرة وعشرات الاصابات".ومساء اليوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.