قصف عنيف يستهدف مستشفى في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تعرض المستشفى الإندونيسي لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن "المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف، مما أدى لتدمير المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني".



وأضاف أن "الوزارة تخشى على حياة 200 جريح وكادر طبي محاصرين داخل المستشفى منذ عدة أيام".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.