فرحون بالهدنة.. نازحو غزة يعودون الى "أطلال" منازلهم (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث عن عودة عائلات فلسطينية لمنازلها التي هجرت منها جراء العدوان على قطاع غزة، بعد سريان الهدنة المؤقتة.



أدناه مقطع الفيديو: