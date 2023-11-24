السيسي يقارن بين اللاجئين العراقيين وتهجير الفلسطينيين: الأمر مختلف مع غزة

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، إن "مصر ترفض فكرة التهجير. قلت هذا الكلام أمس وأقوله اليوم. استقبلنا 9 ملايين لاجئ في مصر سواء من سوريا أو العراق أو السودان أو ليبيا، لكن هذه الدول موجودة ولن يأخذها أحد من مواطنيها، والأمر مختلف مع غزة".وأضاف أن "ما يحدث في غزة أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع"، مؤكداً على أنه يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم.وأشار الرئيسي المصري إلى أن "الأولوية الآن هي احتواء التصعيد وتوفير مساعدات لقطاع غزة، ومن المهم إدخال مساعدات تكفي لإغاثة جميع سكان قطاع غزة".ودخلت هدنة حيز التنفيذ بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي صباح اليوم وتستمر لـ4 أيام يتم خلالها إدخال مساعدات لغزة التي شن الكيان حرباً مدمرة عليها منذ أسابيع وأسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين غالبيتهم نساء وأطفال.