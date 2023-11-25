رسالة تحدٍ.. أطفال غزة يعودون للسباحة في البحر بعد الحصار (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين عددا من أطفال قطاع غزة وهم يسبحون في البحر بعد حرموا منه نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي استمر 48 يوما.

واعتبر المتفاعلون مع مقطع الفيديو أن هذا التصرف من الأطفال الصغار يمثل رسالة تحدٍ لإسرائيل وللعالم أجمع بأن الحياة لن تموت في فلسطين مهما كانت وحشية العدوان.



أدناه مقطع الفيديو: