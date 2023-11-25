تعليق أمريكي جديد يخص "صفقة الرهائن"

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول الأمريكي قوله، إن "الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر وإسرائيل على تنفيذ صفقة الرهائن".

وأضاف "قطر ضغطت إلى جانب الولايات المتحدة ومصر من أجل إتمام صفقة الرهائن".وبدأ العمل أمس الجمعة، بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.