تسليم 13 محتجزاً إسرائيلياً و7 أجانب إلى الصليب الأحمر

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء تسليم محتجزين إسرائيليين وحملة جنسيات أجنبية.

وقالت "القسام" في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيلياً و7 من حملة الجنسيات الأجنبية".





وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته في "تلغرام": "بناء على المعلومات التي وردت من الصليب الأحمر، فإن الرهائن في طريقهم حاليا إلى معبر رفح في قطاع غزة".

ومنذ أول أمس الجمعة، بدأت هدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.



وأخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.



وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.