مقتل 4 من قادة حماس العسكريين

وقالت كتائب القسام في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام إن القادة الأربعة الذين قتلوا في معركة "طوفان الأقصى" هم أحمد الغندور، عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.وكان الغندور نجا من ثلاث محاولات اغتيال إسرائيلية يعود تاريخها إلى عام 2002، بحسب مؤسسة "مشروع مكافحة التطرف"، ومقرها واشنطن.ويوم السبت، نعت حركة حماس القيادي في الحركة أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق بالإنابة.وأشارت إلى أن وفاته جاءت بعد إصابته جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن بحر قتل في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي.