بايدن: حماس أفرجت عن طفلة أمريكية عمرها 4 أعوام

وقال بايدن في تصريحات صحفية، ان "حماس اطلقت سراح طفلة أمريكية تبلغ من العمر اربع سنوات ضمن اتفاق الهدنة مع إسرائيل"، موضحا: "نتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من الأمريكيين".وأشار بايدن الى انه "تحدث مع أمير قطر بالأمس وأدين له بشكر خاص"، مؤكدا ان "عملية التبادل مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر".وأكد بايدن: "هدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مضيفا: "سأستمر بالعمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج الرهائن كافة".واردف: "مستمر في الانخراط شخصيا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها".وتابع بايدن: "حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين".وختم الرئيس الأمريكي: "الحمد لله أن عادت أبيغال لعائلتها".