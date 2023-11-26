غزة.. حديث تركي إيراني عن وقف دائم لإطلاق النار

قالت الرئاسة التركية، الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على غزة.

وأضافت في بيان، أن أردوغان شدد -خلال المكالمة- على أن إيران وتركيا ستواصلان العمل معا لجعل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة دائما ولتحقيق السلام الدائم.



وبدأ العمل أول أمس الجمعة، بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر.