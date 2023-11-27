هدنة غزة تدخل يومها الأخير.. قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم

إسرائيل تسلمت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم بالمرحلة الرابعة من صفقة التبادل نتنياهو لبايدن: منفتحون على تمديد الهدنة ولكن بعد ذلك "سنستمر في الحرب بكامل قوتنا"أطلقت حركة "حماس" سراح 39 رهينة خلال الأيام الثلاثة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، والذي بموجبه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة خلال أربعة أيام مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا.ويمكن تمديد الصفقة لمدة يوم واحد لكل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم.وأعربت "حماس" عن رغبتها في تمديد الهدنة، إذا بذلت جهود جدية لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم، وسط أنباء عن مفاوضات حول التمديد الهدنة.ويأتي إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد بعد إطلاق 13 إسرائيليا يوم السبت، ستة منهم نساء وسبعة منهم مراهقون أو أصغرهم ياهيل شوهام البالغة من العمر 3 سنوات، والتي تم تحريرها مع والدتها وشقيقها على الرغم من أن والدها لا يزال ضمن الرهائن.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن إسرائيل أطلقت سراح 39 فلسطينيا في نفس اليوم، ست نساء و33 مراهقا، من سجنين.وقال بايدن إن الرهينة أبيجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات شهدت مقتل والديها على يد مقاتلي حماس خلال هجومهم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، واحتجزتها حماس منذ ذلك الحين.وقال بايدن في مؤتمر صحفي في الولايات المتحدة "ما تحملته لا يمكن تصوره".وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن أبيجيل كانت في طريقها إلى المستشفى لإجراء فحوصات.وقال جدها كارمل إيدان لرويترز إنه "ببساطة لا يصدق" أنها عادت، وشكر بايدن "على كل المساعدة التي قدمها لنا".والهدنة لمدة أربعة أيام في غزة هي أول توقف للحرب التي اندلعت قبل سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس. واندلعت الحرب منذ أن اجتاح مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا نحو 240 آخرين حسبما أعلنت إسرائيل.