مصادر مصرية: الاقتراب من تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل

وقالت المصادر أن "المفاوضين ما يزالون يناقشون مدة التمديد وأسماء المعتقلين الذين سيُطلق سراحهم بموجبها".وأوضحت أن "حركة حماس تسعى إلى تمديد الهدنة لمدة 4 أيام، بينما تريد إسرائيل تمديدها يوما بيوم، مع استمرار المفاوضات بشأن المعتقلين الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه "سيرحب بتمديد الهدنة، إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم".وذكر مسؤولون أن الجيش "يعيد تجميع صفوفه استعدادا للمرحلة التالية من العمليات، ويتوقعون أن تفعل حماس الشيء نفسه".وأطلقت حماس، الأحد، سراح 17 رهينة من المحتجزين في غزة منهم طفلة أميركية تبلغ من العمر 4 أعوام، ليصل إجمالي عدد الرهائن الذين أفرجت عنهم الحركة منذ يوم الجمعة إلى 58.كما أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا، الأحد، ليصل إجمالي عدد الفلسطينيين المفرج عنهم منذ بدء الهدنة 117.