قطر تعلن تمديد الهدنة في غزة ليومين

وقالت الوزارة في بيان لها، انه "تم لاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل لمدة يومين إضافيين".فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ان "الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة".