"حلقة حول النار".. كيف يحتمي أطفال غزة من برد الشتاء؟ (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، مقطع فيديو مؤثر جدا لمجموعة من الأطفال النازحين يتدفؤون على نار موقدة تحت قدر، واغلبهم يرتدون ملابس صيفية رغم انخفاض درجات الحرارة.

ويبين الفيديو المعاناة التي تعيشها العوائل النازحة من قطاع غزة، وخاصة من تدمرت منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استمر نحو 40 يوما.



أدناه مقطع الفيديو: