"إسرائيل" تطلق سراح أصغر أسيرة فلسطينية.. من هي "نفوذ حماد"؟

أصغر أسيرة فلسطينية الطفلة نفوذ حماد في بيتها وبين أهلها بعد الافراج عنها ضمن صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال. #خبرني pic.twitter.com/cGv00g5C0D
— خبرني Khaberni (@khaberni) November 27, 2023
أصغر أسيرة فلسطينية الطفلة نفوذ حماد في بيتها وبين أهلها بعد الافراج عنها ضمن صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال. #خبرني pic.twitter.com/cGv00g5C0D
قبل اسبوعين تم الحكم على نفوذ حماد بالسجن لمدة 12 عام ، مستوعبين ؟؟
والآن هي حررررررة بفضل الله وقوة رجال غزة الأشداء العظماء ❤️ pic.twitter.com/1Dwjpa76kz
— MO (@Abu_Salah9) November 27, 2023
قبل اسبوعين تم الحكم على نفوذ حماد بالسجن لمدة 12 عام ، مستوعبين ؟؟
والآن هي حررررررة بفضل الله وقوة رجال غزة الأشداء العظماء ❤️ pic.twitter.com/1Dwjpa76kz