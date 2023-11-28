العلم الفلسطيني يرفرف وسط الخراب.. فيديو يوثق حجم الدمار في غزة

ويظهر المقطع المصور، لقطات للعديد من المناطق في غزة، الا أن اللقطة التي رسمت البهجة، تمثلت بظهور طفلة ترفرف بعلم بلادها، وسط الدمار، وهي فرحة.واستمر القصف الإسرائيلي على القطاع، لأكثر من 40 يوماً، أي قبل الاتفاق على عقد هدنة إنسانية للإفراج عن سراح الاسرى، مقابل إيقاف اطلاق النار.ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.وفي وقت سابق، اتفقت حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، في إطار التهدئة في قطاع غزة، على مبادلة 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة بـ 150 محتجزا فلسطينيا في سجون إسرائيل.وأعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الخميس الماضي، استلام قائمة أولية بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.