بعد تمديد الهدنة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت الوكالة إن القذيفة أطلقتها إسرائيل على أطراف بلدة عيتا الشعب بمنطقة الراهب.ويسود توتر على الحدود وتبادل للقصف على نحو متقطع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إثر هجوم شنته حركة حماس على تجمعات سكانية وبلدات محيطة بالقطاع.