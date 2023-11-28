إسرائيل تخرق الهدنة وحماس ترد

وقال الناطق العسكري باسم الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة: "نتيجة لخرق واضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".وأضاف: "نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".وفتحت القوات الإسرائيلية نيران الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، في خرق للهدنة التي تقرر تمديدها ليومين إضافين.كما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، الثلاثاء، "بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات غربي مدينة غزة".وقال المركز إن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار في منطقة صوفا شرقي رفح".وأعلنت قطر وحماس، الإثنين، "تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين".وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن "تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها".