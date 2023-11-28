الكشف عن احصائية تخص الأسرى الفلسطينيين من الأطفال

كشف مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة "حماس"، الثلاثاء، عن احصائية تخص الأسرى الفلسطينيين من الأطفال لدى سجون "إسرائيل".

وقال مسؤول المكتب بحسب قناة الجزيرة، "هناك 400 أسير فلسطيني من الأطفال في سجون الاحتلال".

وأضاف "هناك أسرى فلسطينيون يمضون 44 سنة متواصلة في السجن"، مشيرأً الى أن "قائد القسام محمد الضيف قطع وعدا للأسرى".

يشار الى أن حماس و"إسرائيل" توصلتا بوساطة قطرية مصرية أمريكية الى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 48 يوما من القتال في قطاع غزة.