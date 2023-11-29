عبر طائرة عسكرية.. مساعدات أمريكية تصل قطاع غزة

وأكد جايك ساليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، أنّ "الاحتياجات الإنسانية في غزة تفرض على المجتمع الدولي بذل جهود أكبر بكثير. الولايات المتحدة ملتزمة هذا الجهد".وأكد ساليفان أنّ بايدن سيسعى جاهداً "لتعبئة المجتمع الدولي لكي يزيد بشكل عاجل دعمه" لغزة.وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الطائرات التي وصلت أولاها وستتبعها طائرتان أخريان في "الأيام المقبلة"، محمّلة بمعدات طبية ومواد غذائية ولوازم للشتاء ستتولى الأمم المتحدة توزيعها.وأعلنت وكالة التنمية الأميركية "يو اس ايد" أنّ طائرة أولى من طراز سي-17 محمّلة ب 24,5 طنا من المواد الطبية والمواد الغذائية هبطت في مصر. وستتولى الأمم المتحدة لاحقاً نقلها الى غزة.