إسرائيل تتسلم قائمة مجموعة جديدة من الرهائن لإطلاق سراحهم

- تسلمت إسرائيل قائمة المجموعة السادسة من الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم ويتم إخطار العائلات، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لشبكة CNN، وذلك بعد إطلاق حماس سراح مجموعة مكونة من 12 رهينة، بينهم 10 إسرائيليين ومواطنين تايلانديين، الثلاثاء، وفقا لمسؤولين. في حين قال مسؤولون إنه تم إطلاق سراح 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.- خلال المناقشات التي جرت في قطر، الثلاثاء، كان المسؤولون الذين يمثلون إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر متفقين حول العمل على تمديد فترة التوقف الحالية في الحرب بين إسرائيل وحماس لإخراج المزيد من الرهائن من غزة، حسبما قال مصدر مطلع على المناقشات، مضيفا أن المفاوضين يعتقدون أن هناك ما يكفي من النساء والأطفال عند حماس لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين قبل أن يتحول النقاش إلى الرجال والجنود الرهائن.- نقلت الولايات المتحدة جوا أكثر من 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية إلى مركز لوجستي في مصر لتسليمها بعد ذلك إلى غزة كجزء من الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، وفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.- خلال الأيام الخمسة الأولى من الهدنة في غزة، أطلقت حماس سراح 81 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال. وأطلقت إسرائيل سراح 180 فلسطينيا من السجون، معظمهم من النساء والقاصرين، وكان العديد منهم معتقلين ولكن لم توجه إليهم أي اتهامات.- قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود، امس الثلاثاء، إنه "محاصر" مع الموظفين داخل مستشفى في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية وسط عمليات إسرائيلية مستمرة في المنطقة المكتظة بالسكان، مضيفا أن فلسطينيين اثنين توفيا متأثرين بجراحهما بعد عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهما.