منظر مأساوي.. آلاف الفلسطينيين يقفون في طابور للحصول على الغاز (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مؤثر جدا ويوضح حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي استمر نحو 40 يوما على قطاع غزة.

ويبين الفيديو وقوف الآلاف من أعالي غزة في رفح للحصول على غاز الطبخ بعد سماعهم بدخول كميات قليلة جدا منه.



أدناه مقطع الفيديو: