الصحة العالمية تطلق تحذيراً يخص قطاع غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الأمراض الوبائية تهدد قطاع غزة.



وقال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن "هناك خطرا كبيرا للإصابة بأمراض وبائية في غزة".



وأشارت المنظمة إلى "تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لفحصها".

يشار الى أن حركة حماس و"إسرائيل" توصلتا بوساطة قطرية مصرية أمريكية الى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 48 يوما من القتال في قطاع غزة.