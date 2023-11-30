فيديو قد لا تستطيع مشاهدته.. اسرائيلي يطعن سيدة فلسطينية حامل أمام أطفالها

يهودي صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة قبل قليل . "تم الإعلان عن استشهادها قبل قليل .🇵🇸 pic.twitter.com/pG53a5RIqh
— غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) November 30, 2023
يهودي صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة قبل قليل . "تم الإعلان عن استشهادها قبل قليل .🇵🇸 pic.twitter.com/pG53a5RIqh
الطفل باسل ابو الوفه #بأي_ذنب_قتلت
من اطفال جنين كان يلعب مع رفاقه قام بقنصه الجندي النازي الاسرائيلي بعد اقتحام مخيم جنين
الاعلام الغربي لايرى الا سرير #ElonGoToGaza
وداع امه له 💔 😭 pic.twitter.com/sF9vzkAoOH
— ༺ هبـــة مــلا علــــوان ༻ 🇮🇶 (@UmKrar313) November 30, 2023
الطفل باسل ابو الوفه #بأي_ذنب_قتلت
من اطفال جنين كان يلعب مع رفاقه قام بقنصه الجندي النازي الاسرائيلي بعد اقتحام مخيم جنين
الاعلام الغربي لايرى الا سرير #ElonGoToGaza
وداع امه له 💔 😭 pic.twitter.com/sF9vzkAoOH