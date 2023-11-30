فيديو قد لا تستطيع مشاهدته.. اسرائيلي يطعن سيدة فلسطينية حامل أمام أطفالها

السومرية نيوز – دوليات



استشهدت سيدة فلسطينية حامل في مدينة اللد، بعدما طعنها مستوطن متطرف بينما كانت في طريقها لتوصيل أطفالها للمدرسة.



وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، المستوطن المتطرف وهو يباغت السيدة من ظهرها واعتدى عليها بوحشية أمام أطفالها.



حاولت السيدة، الدفاع عن نفسها، إلا أن القاتل وجّه لها عدة طعنات قاتلة ما أدّى إلى استشهادها في وقت لاحق.

يهودي صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة قبل قليل . "تم الإعلان عن استشهادها قبل قليل .🇵🇸 pic.twitter.com/pG53a5RIqh — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) November 30, 2023



استشهاد طفلين قنصا في جنين

وتأتي هذه الواقعة المأساوية، بعد أخرى مشابهة وقعت يوم الأربعاء، حيث استشهد طفلان فلسطينيان قنصاً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.



وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين، وهما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).



وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم، كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه. وتأتي هذه الواقعة المأساوية، بعد أخرى مشابهة وقعت يوم الأربعاء، حيث استشهد طفلان فلسطينيان قنصاً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين، وهما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم، كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه.