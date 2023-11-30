توثيق 350 جريمة للاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في غزة

وأوضحت النقابة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال غيب خلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 100 صحفي وصحفية، بينهم 70 شهيدا من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وصحفيان اثنان مفقودان، و28 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال.وأكد البيان أن من قتلته قوات الاحتلال من الصحفيين الفلسطينيين خلال 50 يوما يوازي 120 بالمئة ممن تم قتلهم خلال 23 عاما، ويساوي أكثر من ثلاثة أضعاف ما قتل من الصحفيين في كل أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري.وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بموقف وتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال المستمرة، ومعاقبته عليها، وتوفير حماية فعلية للصحفيين، معتبرة كل جهة دولية تتلكأ عن هذا الجهد وعن دورها في ذلك شريكا ومتواطأ مع الاحتلال في جرائمه ضد الصحفيين.