فلسطين.. الإعلان عن أسماء الدفعة السابعة من الاسرى المفرج عنهم

وتشمل القائمة 15 طفلا و15 امرأة من داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية.وذكر بيان صادر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ان القائمة ضمت (8) أسيرات و(22) شبلاً وطفلاً قاصراً، ويكون بذلك المجموع الكلي لليوم (30) أسيراً وأسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وسيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله".قائمة الأسماء:سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش - بيت لحمعبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلسيونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليلإدريس احمد عبد الرحمن عبد-رام اللهقصي عوض محمود مصري- رام اللهمحمود إبراهيم محمود متولي- قلقيليهعبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان - الخليلعبد الله اياد باجس البو- الخليليوسف حسين محمد حامد- رام اللهمحمود رائد محمد اخليل- الخليلاسامة ماهر محمد قبها- جنيناحمد فضل خضر عجلوني- القدسمحمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام اللهرائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليلاحمد محمد احمد مرزوق- القدسمحمود إبراهيم محمود شلودي- القدسأبيّ يوسف عبد الحميد ابو مارية-الخليلمحمود حسن احمد قطناني-نابلسعلي كريم كامل العساكر- بيت لحممهران عمار ابراهيم حميدان-القدسقسام محمد عبد المجيد حامد- رام اللهعز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله*الأسيرات*أهداب محمد علي حوراني- الداخلصابرين علي قائد عطاونة - الداخلهديل باسم علي محاميد- الداخلشهد حمد مصطفى سويطات- الداخلأسيل حسين محمود سويطات- الداخلأسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- الداخلآيات سعيد قاسم عثامنة- الداخلرنا محمد حسين سويلات- الداخلوفي وقت سابق اعلن الفريق الأمني المصري المشرف على عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يستعد لاستلام قائمة جديدة للمحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم، الخميس.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.