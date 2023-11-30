الغذاء العالمي بشأن غزة: نحتاج أياماً لتوزيع الأغذية بأمان

أكد برنامج الغذاء العالمي، الخميس، الحاجة لأيام لتوزيع الأغذية بأمان في قطاع غزة.



وأعربت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي إلى "حاجتهم لأكثر من 6 أيام أخرى لتوزيع الأغذية بأمان في غزة، وذلك لتجنب خطر المجاعة بالقطاع".



وفي وقت سابق، حذّر البرنامج الأممي من أن الوضع يبقى "كارثيا" في القطاع رغم دخول مساعدات، مشيرا إلى "خطر كبير بحصول مجاعة".

وتوصلت حركة حماس و"إسرائيل" بوساطة قطرية مصرية أمريكية الى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 48 يوما من القتال في قطاع غزة.