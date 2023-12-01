بعد انتهاء الهدنة.. إسرائيل تعلن استئناف القتال في غزة

السومرية نيوز - دوليات



أعلن جيش الكيان الصهيوني، اليوم الجمعة، رسمياً إعادة تفعيل النيران في غزة وانتهاء الهدنة بين الطرفين من دون الإعلان عن تمديدها.

وذكر جيش الاحتلال في بيان انه "قرر تجديد القتال بشكل رسمي وإعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.



وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في شمال قطاع غزة.



وأوضحت أن "دوي انفجارات وإطلاق نار سمعا في شمال قطاع غزة"، مشيرة الى "وجود تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة".