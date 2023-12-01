واشنطن: سندعم إسرائيل إذا قرّرت العودة لضرب حماس

السومرية نيوز – دوليات



اكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم تل أبيب إذا قررت العودة إلى لضرب حماس في قطاع غزة.وأضاف كيربي في تصريحات له، الخميس، أن البيت الأبيض "مازال يعتقد أن لدى الاحتلال الإسرائيلي الحق في ملاحقة حماس وسنستمر في دعمهم".





وأوضح أنه خلال الأيام الستة الأولى من الهدنة تم إطلاق أكثر من 100 محتجز وزادت نسبة المساعدات بشكل كبير.



وبين كيربي أن 6 أمريكيين غادروا غزة حاليا وهناك امرأة لا يمكن الاستدلال عليها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها مع قطر ومصر لتمديد الهدنة الإنسانية وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.وأوضح أنه خلال الأيام الستة الأولى من الهدنة تم إطلاق أكثر من 100 محتجز وزادت نسبة المساعدات بشكل كبير.وبين كيربي أن 6 أمريكيين غادروا غزة حاليا وهناك امرأة لا يمكن الاستدلال عليها.